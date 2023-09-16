İmzayı attı, zammı kaptı: Miguel Crespo

Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'nun sözleşmesini sonunda uzattı...

Deneyimli oyuncu, ilk aşamada İtalya ligine dönme arzusunda olsa da Genoa ile yaptığı görüşmelerde maddi şartlarda anlaşma sağlayamadı.

Sarı-lacivertliler ile bu sene sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli orta saha, 3 yıllık yeni kontrata imza attı. 6 numara transferi yapmayan Kanarya, bu sezon Crespo'yu da rotasyonda değerlendirecek.

1.4 MİLYON EURO

Başarılı oyuncunun 500 bin Euro'luk maaşı 1.4 milyon Euro'ya çıkartıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.