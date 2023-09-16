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Spor

İmzayı attı, zammı kaptı: Miguel Crespo

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun sözleşmesini sonunda uzattı. Ayrıca sarı lacivertli ekip başarılı futbolcunun maaşında da iyileştirme yaptı.

Sabah16 Eylül 2023 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
İmzayı attı, zammı kaptı: Miguel Crespo
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Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'nun sözleşmesini sonunda uzattı...

Deneyimli oyuncu, ilk aşamada İtalya ligine dönme arzusunda olsa da Genoa ile yaptığı görüşmelerde maddi şartlarda anlaşma sağlayamadı.

Sarı-lacivertliler ile bu sene sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli orta saha, 3 yıllık yeni kontrata imza attı. 6 numara transferi yapmayan Kanarya, bu sezon Crespo'yu da rotasyonda değerlendirecek.

1.4 MİLYON EURO

Başarılı oyuncunun 500 bin Euro'luk maaşı 1.4 milyon Euro'ya çıkartıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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