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Spor

Inaki Pena: Fernando Muslera'ya hayatım boyunca teşekkür edeceğim

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da kaleci Inaki Pena, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2022 Pazartesi 22:41 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:41
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Galatasaray'da kaleci Inaki Pena, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

İspanyol eldiven, "Barcelona ve Beşiktaş ile oynadık. Beşiktaş maçını kazanmamız lazımdı. Benim hatamda gol yedik. 2-0'dan sonra baskı ile karşılaştık. Önemli olan galibiyetti. Daha fazla yukarıya çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Pena, ayrıca, "Galatasaray'a gelmeden Fernando Muslera'nın efsane bir isim olduğunu biliyordum. Muslera'ya hayatım boyunca teşekkür edeceğim, bana hep yardımcı oluyor. Kimin oynayacağına hoca karar verir." sözlerini kullandı.

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