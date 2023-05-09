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Spor

Inaki Pena tekrardan imzalıyor! resmen imzalar atıldı

Barcelona Kulübü, genç kalecisi Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

9 Mayıs 2023 Salı 18:03 - Güncelleme:
Inaki Pena tekrardan imzalıyor! resmen imzalar atıldı
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Barcelona Kulübü, genç kalecisi Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık oalrak forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena'nın Barcelona'daki geleceği belli oldu.

2026 YILINA KADAR BARCELONA'DA

Barcelona Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Inaki Pena ile 2026 yılına dek sözleşme imzalandığı ve oyuncunun sözleşmesinde 400 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin yer aldığını açıkladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki Inaki Pena, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 5 gol yedi, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.

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