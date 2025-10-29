İSTANBUL 19°C / 9°C
Spor

Inaki Pena'dan Barcelona açıklaması

Barcelona'dan Elche'ye kiralanan Inaki Pena, Katalan ekibine geri dönmek istediğini dile getirdi.

29 Ekim 2025 Çarşamba 14:20
Inaki Pena'dan Barcelona açıklaması
ABONE OL

Barcelona'dan Elche'ye kiralanan Inaki Pena, Elche'de mutlu olduğunu ancak kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Barcelona'ya geri dönmek istediğini söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Barcelona'nın ardından Elche tercihiyle ilgili konuşan Pena, "Doğrusu çok mutluyum. Transfer döneminin sonunda Elche'ye transfer olma fırsatım çıktığında bunu kendi içimde düşündüm ve ailemle konuştum. Futbol açısından sonuçları görüyoruz. Sezon başından bu yana iyi bir performans sergiliyoruz. Çok mutluyum." dedi.

"BELİRLEYİCİ OLDU"

Transfer döneminde Elche tercihiyle ilgili konuşan İspanyol kaleci, "Teklifler açısından, biraz Barcelona'ya bağlı olduğum doğru. Bildiğiniz gibi, Barcelona, benden bir kaleci transfer edilene kadar beklememi istedi. Lige kayıt ve fair play anlaşması olmadan beni bırakamazlardı. Bu, beklemek zorunda kaldığınız için planlarınızı biraz bozuyor. Elche, sorun olmadığını ve bekleyebileceklerini söyledi. Tüm kulüplerin transfer döneminin sonuna kadar beklemediği bir dönemde bu önemli bir karardı. Şahsen minnettar olduğum bir şeydi ve kararımda belirleyici bir güç oldu." sözlerini sarf etti.

HANSI FLICK YANITI

Barcelona, geçen yıl Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığının ardından kaleyi bir süre Pena'ya emanet etmiş ancak daha sonra Hansi Flick'in kararıyla futbola veda eden Wojciech Szczesny takıma kazandırılmıştı. Flick'in kendisine haksızlık yapıp yapmadığına yönelik soruya cevap veren Inaki Pena, "Futbol dünyasında adil ve adaletsiz şeyler vardır. Bu teknik direktörün kararı ve bana saygısızlık ettiğini söyleyemezsiniz. Yaptığı şey, takımın iyiliği için. Bu kararda kişisel bir şey yoktu. Bir teknik direktör, bir oyuncuyu, bir kaleciyi takımdan çıkarmaya veya değiştirmeye karar verdiğinde bunu her zaman takımın iyiliği için yapar. Ben bunu asla kişisel olarak düşünmedim." diye konuştu.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

Elche'deki kiralık sözleşmesinin ardından Barcelona'ya geri dönmek istediğini söyleyen 26 yaşındaki file bekçisi, "Her oyuncu mutlu olduğu, hayatı boyunca bulunduğu yerde olmak ister ve benim de hedefim bu. Kulüp, bana, ayrılmamın, devamlılık sağlamamın, kendimi önemli hissetmemin benim için önemli bir adım olduğunu söyledi, benim için bunu düşündüler. Barcelona'ya dönmek isteyip istemediğimi soracak olursanız, tabii ki evet. La Masia'da o kadar yıllar geçirdikten sonra tabii ki evet." dedi.

BARCELONA'NIN HAMLESİ

Barcelona, kaleye Joan Garcia transferini yapmasının ardından Pena ile sözleşme uzatmış ve 26 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak Elche'ye göndermişti.

