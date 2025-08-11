Inaki Pena'nın yeni adresi netleşiyor

Como, Joan Gamper Kupası öncesinde Inaki Pena'nın transferi için Barcelona ile masaya oturacak.

Como, bu akşam Joan Gamper Kupası'nda Barcelona ile karşılaşacak ve bu maç, kulüplerin Inaki Pena'nın Serie A'ya olası transferini görüşmeleri için önemli bir fırsat olacak. Futbol Italia'nın geçtiğimiz günlerde özel olarak bildirdiği üzere, Como, sözleşmesi biten ve yeni bir macera arayışında olan kaleciye talip durumda.

26 yaşındaki İspanyol kaleci, birkaç teklif daha değerlendirecek olsa da, hırslı Serie A temsilcisine katılma fikrine tamamen açık. Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, sezon öncesi geleneksel turnuvada eski kulübü Barcelona'ya karşı sahada olacak ancak perde arkasında yöneticiler, Pena için pazarlık masasında yerini alacak.

TER STEGEN FAKTÖRÜ

Barcelona, son dönemde yaşanan tartışmaların ardından Marc-Andre ter Stegen sorununu çözdü ve bu nedenle Pena'nın yeni bir deneyime adım atmasına izin verebilir.

Barcelona altyapısında yetişen kaleci, kariyerinde yalnızca 2022'de Galatasaray'da altı aylık bir dönem geçirdi. Buna rağmen, Blaugrana formasıyla üst düzeyde sadece 45 resmi karşılaşmada görev alabildi.

Como'nun bu transferi bitirmesi halinde, hem tecrübeli hem de Avrupa kupaları deneyimi olan bir kaleciyi kadrosuna katmış olacak. Görüşmelerin bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde veya sonrasında hız kazanması bekleniyor.