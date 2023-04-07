İnanılmaz rakam! Dünya devi Arda Güler'i almaya geliyor

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Arda Güler'in Avrupa'dan talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon Avrupa kupaları ve ligde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Arda Güler için İngiliz futbolunun önemli ismi Arsenal devreye girdi.

ARDA GÜLER, ARSENAL RADARINDA

Yetenekli orta saha oyuncusu Arda Güler'i yakından takip eden Arsenal oyuncu için 15 milyon euroluk teklif ile sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Ada ekibi sezon sonunda genç oyuncunun transferini bitirmekte kararlı. Avrupa'nın dev kulüpleri PSG, Real Madrid, Barcelona ve Manchester City de oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Sezon sonunda Arda Güler'in performansının bu kulüplerin tekliflerinde etkili olacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE ARDA GÜLER'DEN VAZGEÇMİYOR

Sarı-lacivertli yönetim ise Arda Güler'in en az 1 sezon daha takımda kalarak bonservis bedelini yükseltmesini istiyor. Fenerbahçe yönetimi, büyük gelir elde etmeyi hedeflediği 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da forma giymek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler bu sezon çıktığı 23 resmi müsabakada 4 gol, 3 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.