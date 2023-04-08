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Spor

İnanılmaz rakam! İngiliz devi Orkun Kökçü için kesenin ağzını açtı

Hollanda liginde sergilediği performans ile büyük beğeni toplayan Orkun Kökçü İngiliz futbol kulüplerinin dikkatini çekiyor. Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için İngiliz devi Arsenal devreye girdi.

8 Nisan 2023 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
İnanılmaz rakam! İngiliz devi Orkun Kökçü için kesenin ağzını açtı
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Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'ye İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal talip oldu. Londra ekibi genç orta saha oyuncusu Orkun Kökçü için 30 milyon sterlini gözden çıkardı.

ORKUN KÖKÇÜ, ARSENAL RADARINDA

Feyenoord'da bu sezon başarılı performansı ile dikkat çeken milli futbolcumuz Orkun Kökçü için Arsenal devrede.

The Sun'da yer alan habere göre, 2019-2020 sezonundan bu yana milli futbolcumuzu takip eden Arsenal'in, artık Orkun'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haberin detaylarında 22 yaşındaki futbolcunun transferinin Arsenal'e 30 milyon sterlin'e mal olacağı yazıldı.

Orkun'un yaşına da değinirlirken, 22 yaşındaki futbolcunun Arsenal'in genç kadrosu için uygun bir profil olduğu kaydedildi.

Öte yandan Arsenal dışından Orkun Kökçü ile Brighton, Leicester City, Tottenham ve Sevilla'nın da ilgilendiği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Feyenoord'da 37 maça çıkan Orkun Kökçü 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

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