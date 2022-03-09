İnanılmazı başardı! Tüm dünya Yunus Akgün'ün rekorunu konuşuyor

Star Gazetesi 9 Mart 2022 Çarşamba 22:20 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 22:20

İki sezondur Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün'ün bonservisi Galatasaray'da bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez performans gösteren genç yıldız dikkat çeken performans gösterdi. 21 yaşındaki oyuncu Avrupa'da önemli bir listeye adını yazdırmayı başardı.

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YUNUS AKGÜN AVRUPA'YA DAMGA VURDU

Avrupa'nın en önemli 5 liginde ve Süper Lig'de 21 yaş altı futbolcular arasında en çok gole katkı sağlayanlar listesine girmeyi başaran Yunus Akgün toplamda 12 gole direkt katkı yaptı. Listede dünyaca ünlü isim Erling Haaland'da bulunuyor. Listedeki 5 isim şu şekilde:

Erling Haaland: 16 gol 5 asist

Vinicius Jr: 13 gol 6 asist

Florian Wirtz: 7 gol 10 asist

Bukayo Saka: 8 gol 5 asist

Yunus Akgün 7 gol 5 asist

GENÇ YILDIZIN BU SENEKİ KARNESİ

Adana Demirspor formasıyla bu sezon toplamda 29 maça çıkan genç yıldız 8 gol 8 asistlik performans gösterdi. Ligde 7 gol 5 asist yapan 21 yaşındaki oyuncu Türkiye Kupası'nda da 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.