İnanılmazı başardı! Tüm İtalya Hakan Çalhanoğlu'nun rekorunu konuşuyor

Star Gazetesi 14 Mart 2022 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:04

Inter'de başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor. Ülke basınında yer alan haberlerde Hakan Çalhanoğlu için, "Kimse ondan daha iyisini yapamadı." ifadelerine yer verilerek övgü dolu sözlerde bulunuldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU, İTALYA'YI SALLADI

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, her geçen gün üzerine koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberlerde kimsenin Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisini yapamadığı belirtiliken, " Inter orta saha oyuncusu bu sezonda duran oyunda sürpriz bir şekilde 6 asist topladı, kimse ondan daha iyisini yapamadı." dendi. Öte yandan milli oyuncunun istatistikleri için, "5 büyük Avrupa şampiyonasında, aslında hiç kimse Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisini yapamadı." ifadelerine yer verildi.

MANCHESTER UNİTED TALİP OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğu iddia edilmişti. İtalya basınındaki haberlere göre, İngiliz devinin sezon sonu için milli oyuncuyla anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki milli oyuncu Inter formasıyla bu sezon, 35 resmi maçın 31'inde ilk 11'de yer aldı. Çalhanoğlu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.