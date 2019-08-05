Indi olmazsa favori Wimmer

Siyah-Beyazlılar’ın alternatif stoper adayları arasında da ilk olarak Stoke City’de forma giyen Kevin Wimmer’e yöneldiği ifade edildi. Geçen sezonu Hannover’de kiralık olarak geçiren Avusturyalı oyuncunun kiralanması için şartlar zorlanacak. Stoke City’nin de Wimmer’ı yeniden kiralamak istediği belirtildi.