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Spor

Indian Wells'te Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev finali

Carlos Alcaraz ile Daniil Medvedev, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde karşı karşıya gelecek. Alcaraz - Medvedev finali yarın gece TSİ 02.00'de başlayacak.

AA19 Mart 2023 Pazar 14:52 - Güncelleme:
Indian Wells'te Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev finali
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Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlos Alcaraz ve Rus Daniil Medvedev finale yükseldi.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler yarı final maçları tamamlandı.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Medvedev, 14 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe'yu 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

Indian Wells'te 1 numaralı seribaşı Alcaraz ise 11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'i 7-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti.

Alcaraz ve Medvedev'in kariyerlerinde ilk kez yükseldiği Indian Wells finali, yarın gece TSİ 02.00'de başlayacak.

  • Alcaraz Medvedev
  • Carlos Alcaraz
  • Daniil Medvedev
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