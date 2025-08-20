İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Indiana Pacers, Rick Carlisle için kararını verdi

NBA ekibi Indiana Pacers, koç Rick Carlisle ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama kararı aldı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:49
Indiana Pacers, Rick Carlisle için kararını verdi
Indiana Pacers, koç Rick Carlisle ile uzun vadeli devam etme kararı aldı.

NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre deneyimli çalıştırıcı, kulüple çok yıllı yeni bir sözleşmeye imza attı.

Carlisle, Indiana'daki ikinci döneminde dördüncü sezonunu geride bıraktı ve takımı 2025 NBA Finalleri'ne taşımayı başardı. Doğu Konferansı'na 4. sıradan giren Pacers, Milwaukee, Cleveland ve New York'u eleyerek kulüp tarihindeki ikinci NBA Finalleri'ne yükseldi; finalde ise Oklahoma City'ye 7 maç sonunda boyun eğdi.

NBA Antrenörler Birliği başkanlığını da yürüten Carlisle, yeni anlaşmayla birlikte Pacers'ın uzun vadeli vizyonunda merkezde yer almaya devam edecek. Bu adım, aynı zamanda Aşil sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunu kaçıracak Tyrese Haliburton'suz döneme hazırlık açısından da büyük önem taşıyor.

2024-25 sezonunda hem sakatlıklar hem de kadro değişimlerine rağmen Pacers'ı başarıya taşıyan Carlisle, takımı 2013-14'ten bu yana ilk kez 50 galibiyet barajına ulaştırdı. Play-off tecrübesi ve genç oyuncu geliştirmedeki başarısı, Indiana'nın sürpriz Final yolculuğunun temel unsurlarından biri oldu.

