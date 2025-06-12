İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2501
  • EURO
    45,3519
  • ALTIN
    4257.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Indiana Pacers, Thunder'ı devirdi! Seride öne geçti
Spor

Indiana Pacers, Thunder'ı devirdi! Seride öne geçti

NBA Finalleri'nde Indiana Pacers, serinin 3. maçında Oklahoma City Thunder'ı 116-107'lik skorla mağlup ederek seride üstünlüğü elde etti.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
Indiana Pacers, Thunder'ı devirdi! Seride öne geçti
ABONE OL

NBA Finalleri'nde Indiana Pacers, serinin 3. maçında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdi.

Gecenin belirleyici faktörü ise Pacers'ın yedek oyuncularının etkileyici performansı oldu.

Indiana'nın yedekleri, Thunder yedeklerine karşı 49-18'lik bir skor üstünlüğü sağladı. Bu bölümde öne çıkan isim Bennedict Mathurin oldu. 12 şutunun 9'unu isabetli kullanan genç oyuncu, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Mathurin'in bu performansı, NBA Finalleri tarihinde yedekten gelerek kaydedilen en yüksek üçüncü sayıya eşit oldu. Bu başarı en son 2011 yılında Jason Terry'nin yine 27 sayı attığı final maçında görülmüştü.

Bir diğer dikkat çeken performans ise T.J. McConnell'dan geldi. 10 sayı, 5 asist ve 5 top çalma ile mücadeleyi tamamlayan McConnell, Associated Press'ten Tim Reynolds'ın haberine göre NBA Finalleri tarihinde yedek kulübesinden gelerek bu istatistikleri yakalayan ilk oyuncu oldu.

Pacers'ın yıldız guardı Tyrese Haliburton da etkileyici bir istatistik tablosu ortaya koydu: 22 sayı, 11 asist, 9 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok.

Oklahoma City cephesinde ise yıldız üçlü Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren toplamda 70 sayı üretti. Ancak Thunder, son 5 dakika 25 saniyelik bölümde hücumda büyük sıkıntı yaşadı; bu süreçte sadece 10 şutta 1 isabet bulabildi ve 5 kez bloklandı.

Serinin dördüncü maçı Cuma gecesi Indiana'da oynanacak.

  • Indiana Pacers
  • Oklahoma City Thunder

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.