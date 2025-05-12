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Spor

Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder geceyi galibiyetle tamamladı

NBA Play-off heyecan devam ederken Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder ev sahibi avantajlarını iyi kullanarak rakiplerine karşı önemli galibiyetler aldılar.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder geceyi galibiyetle tamamladı
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NBA Play-off heyecanı 11 Mayıs gecesi oynanan iki kritik karşılaşmayla hız kesmeden devam etti. Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder, ev sahibi avantajlarını iyi değerlendirerek serilerinde dengeyi bozacak galibiyetlere imza attılar.

Indiana Pacers 129-109 Cleveland Cavalies (3-1)

Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 129-109 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 3-1 öne geçti.

Maçın başından itibaren üstün bir performans sergileyen Pacers, ilk çeyreği 38-23 önde tamamladı ve devre arasına 80-39'luk farkla girdi. Pascal Siakam 21 sayı, Myles Turner 20 sayı ve Aaron Nesmith 12 sayı ve 14 asistle öne çıkan isimler oldu. Yedek oyunculardan Obi Toppin 20 sayı, Ben Sheppard ise 14 sayı ile katkı sağladı.

Cavaliers cephesinde Darius Garland 21 sayı atarken, Donovan Mitchell sadece 12 sayıda kaldı ve ikinci yarıda sol ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

  • Indiana Pacers
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