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Spor

Indiana Pacers'ta iki sakatlık şoku birden

NBA Ligi ekiplerinden Indiana Pacers, sakatlıkları bulunan oyun kurucu Andrew Nembhard'ın dizindeki ağrı nedeniyle önümüzdeki iki haftayı kaçıracağını ve forvet Aaron Nesmith'in ayak bileği burkulması nedeniyle Aralık ayına kadar parkelere dönmeyeceğini duyurdu.

11 Kasım 2024 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
Indiana Pacers'ta iki sakatlık şoku birden
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Indiana Pacers, oyun kurucu Andrew Nembhard'ın dizindeki ağrı nedeniyle önümüzdeki iki haftayı kaçıracağını ve forvet Aaron Nesmith'in ayak bileği burkulması nedeniyle Aralık ayına kadar parkelere dönmeyeceğini duyurdu.

Nembhard, dizindeki süregelen ağrı sebebiyle son dört Pacers maçından ikisinde forma giyememişti.

Geçtiğimiz yaz takımla üç yıllığı 59 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalayan Kanadalı oyuncu, bu sezon %38,5'lik şut isabetiyle 7,3 sayı ve 4,7 asist ortalamaları yakalıyor.

Nesmith ise, geçtiğimiz hafta Pacers'ın New Orleans Pelicans'a yenildiği maçta ayak bileği burkulması sakatlığı geçirmesinden bu yana üst üste üç maçı kaçırmıştı. Üç sayılık atışlada %54,5 isabetle oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 9,2 sayı ortalamasına sahip.

Pacers, bu iki oyuncusunun yanı sıra pivotları James Wiseman ve Isaiah Jackson'dan da aşil tendonu sakatlıkları sebebiyle tüm sezon yoksun kalacak.

  • Indiana Pacers
  • Aaron Nesmith
  • Andrew Nembhard

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