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Spor

Indiana Pacers'tan Siakam'a astronomik sözleşme!

NBA takımlarından Indiana Pacers, takımın yıldız ismi Pascal Siakam ile 4 yıllığı 189,5 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalayacak.

19 Haziran 2024 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
Indiana Pacers'tan Siakam'a astronomik sözleşme!
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Indiana Pacers'ın, yıldız oyuncusu Pascal Siakam ile dört yıllığı 189,5 milyon dolarlık yeni bir maksimum kontrat imzalamaya hazırlandığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, yakın zamanda Siakam'ın ligin serbest oyuncu dönemi moratoryumunun 6 Temmuz'da sona ermesinden sonra takımla kazançlı bir anlaşma imzalama niyeti olduğunu açıklamıştı.

Ocak ayında Pacers'a takas edildiğinden bu yana Siakam, maç başına 31,8 dakikada 21,3 sayı, 7,8 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalayarak, Indiana'nın Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselmesinde oldukça kritik bir rol oynamıştı.

  • Pascal Siakam
  • Indiana Pacers

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