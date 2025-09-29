İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Indrit Tuci siftah yaptı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Indrit Tuci, Gençlerbirliği maçında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

IHA29 Eylül 2025 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Indrit Tuci siftah yaptı
Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor evinde dün Gençlerbirliği ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Gençlerbirliği maçına yedek olarak başlayan ve 60. dakikada Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna giren Indrit Tuci, karşılaşmanın 90+2. dakikasında attığı kafa golü ile skora eşitliği getiren isim oldu.

Kayserispor formasıyla çıktığı 5 maçında ilk golünü Gençlerbirliği'ne atan Indrit Tuci süre aldığı dakikalarda iyi bir performans ortaya koydu.

