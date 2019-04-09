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İnegölspor'da Fatih Akyel'in görevine son verildi

İnegölspor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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İnegölspor yönetim kurulu tarafından bugün yapılan olağanüstü toplantının ardından Teknik Direktör Fatih Akyel ve ekibi ile sözleşmelerinin tek taraflı olarak fesh edilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu olarak, Akyel ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi. 

(İHA)

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