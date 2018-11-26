Infantino: Kararı FIFA değil CONMEBOL aldı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, River Plate ile Boca Juniors arasında hafta sonu oynanması gereken fakat; çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Libertadores Kupası finalinin rövanş maçıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Infantino'nun tehdit ettiği öne sürülmüştü

Cumartesi gecesi yaşanan olaylar esnasında FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Boca başkanını arayarak "Eğer maça çıkmazsanız kupadan ihraç edilirsiniz." dediği öne sürülmüştü.

"Kararı CONMEBOL aldı, FIFA değil"

Arjantin'de yayım yapan La Nacion gazetesine konuşan Infantino, söz konusu iddiaları sert bir dille yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Birtakım yalan dedikodulardan ötürü bu açıklamayı yapmak zorundayım. Hiçbir şekilde maçın hafta sonu oynanması konusunda ısrarcı olmadım. Aynı şekilde hiç kimseyi de disiplin cezalarıyla tehdit etmedim. Konuyla ilgili tüm kararlar CONMEBOL tarafından alınmıştır, FIFA değil."

River Plate ile Boca Juniors arasında hafta sonunda oynanması gereken Libertadores Kupası finalinin rövanş maçı, River taraftarlarının Boca'yı taşıyan takım otobüsüne saldırması sonucu ertelenmişti.

(Fanatik)