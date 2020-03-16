İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4255
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İnfantino: ''Tüm oteriteler gerekli önlemleri alsın''
Spor

İnfantino: ''Tüm oteriteler gerekli önlemleri alsın''

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada koronavirüs tüm futbol camiasını ilgilendiren mesajlar verdi.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 23:56
ABONE OL

FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüsün derinden vurduğu futbolla ilgili bilgilendirme ve değerlendirme mesajı yayınladı.

Infantino açıklamasında tüm dünyadaki futbol otoritelerini virüs ile ilgili önlemler almaya çağırarak, "Şimdi taraftarları, futbolcuları, antrenörleri ve oyunumuza değer katan herkesi korumak için elimizden geleni yapmalıyız. En önemlisi de yetkililerin virüsun daha geniş kitlelere yayılmasını önlemesi için tüm önlemler alınmalı" sözlerini kullandı.

Kovid-19'un kitlelere yayılmasını azaltmak için FIFA olarak çalışmalar yaptığını da sözlerinşi ekleyen Başkan Infantino, "Virüsun yayılmasıyla ilgili pratik öneriler ve futbolcuların yapacakları konusunda farkındalık oluşturmak için girişimlerimizi başlatıyoruz. Sağlık ve Spor dayanışması ile bu önemli zamanları atlatacağız". Genel olarak spor, özellikle de futbol normale döndükten sonra dünyamızın iyileşmesine yardım edecek önemli bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

72 gün geride kaldı... Gülistan'dan hala iz yok

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak
Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak

Dışa bağımlılığı azaltacak, üretim kabiliyetlerini artıracak

Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?
Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?

Türkiye'ye yeni S-400'ler mi geliyor?

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.