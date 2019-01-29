16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3487
  • 6,1261
  • 225.053
  • 101.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Infantino'dan 2022 FIFA Dünya Kupası açıklaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki bazı karşılaşmaların Kuveyt'te oynanabileceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Kuveyt Veliaht Prens Kupası'nın finaline katılmak üzere ülkeye gelen  Infantino, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının bir  kısmının Kuveyt'te oynanabileceğini söyledi.

 
Turnuvada yer alacak takımlarının sayısının 32'den 48'e  çıkarılmasından söz etmek için henüz erken olduğunu belirten Infantino, teklifin  kabulü halinde Asya'dan katılacak takım sayısının artacağını kaydetti.
 
Infantino, Kuveyt'te ilk kadın futbol turnuvasının düzenlenmesinden  duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bütün ülkelerin Kuveyt'i örnek alması  temennisinde bulundu. (AA)

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM raportörü Kaşıkçı cinayet mahalinde

BM raportörü Kaşıkçı cinayet mahalinde

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
 

POPÜLER HABERLER

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA