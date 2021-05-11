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Spor

ING Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex karşılaşmasıyla tamamlandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon maçları ligde 30. haftadan ertelenen Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex karşılaşmasıyla sona erdi.

AA11 Mayıs 2021 Salı 19:13 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 19:13
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Normal sezonu Anadolu Efes'in lider tamamladığı ligde, lacivert-beyazlı ekibin yanı sıra Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom, Darüşşafak Tekfen ve Empera Halı Gaziantep Basketbol, 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak play-off çeyrek final müsabakalarında mücadele edecek.

OGM Ormanspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lige veda eden ekipler oldu.

Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:

STakımOGMAYP
1.Anadolu Efes302912664226759
2.Fenerbahçe Beko302282627229152
3.Pınar Karşıyaka302192527232050
4.TOFAŞ3019112597244449
5.Beşiktaş Icrypex3019112567243548
6.Türk Telekom3017132493245847
7.Darüşşafaka Tekfen3016142481239246
8.Empera Halı Gaziantep Basketbol3015152272226645
9.Frutti Extra Bursaspor3013172403252543
10.HDI Sigorta Afyon Belediyesi3012182455263342
11.Aliağa Petkimspor3010202383245140
12.Bahçeşehir Koleji3010202431247140
13.Büyükçekmece Basketbol3010202408261340
14.Galatasaray3011192505261340
15.Lokman Hekim Fethiye Belediyespor309212305261339
16.OGM Ormanspor307232350267637

Not: Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Icrypex ve Galatasaray'ın birer puanı silinmiştir.

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