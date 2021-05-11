ING Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex karşılaşmasıyla tamamlandı

AA 11 Mayıs 2021 Salı 19:13 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 19:13

Normal sezonu Anadolu Efes'in lider tamamladığı ligde, lacivert-beyazlı ekibin yanı sıra Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom, Darüşşafak Tekfen ve Empera Halı Gaziantep Basketbol, 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak play-off çeyrek final müsabakalarında mücadele edecek.

OGM Ormanspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lige veda eden ekipler oldu.

Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:

S Takım O G M A Y P 1. Anadolu Efes 30 29 1 2664 2267 59 2. Fenerbahçe Beko 30 22 8 2627 2291 52 3. Pınar Karşıyaka 30 21 9 2527 2320 50 4. TOFAŞ 30 19 11 2597 2444 49 5. Beşiktaş Icrypex 30 19 11 2567 2435 48 6. Türk Telekom 30 17 13 2493 2458 47 7. Darüşşafaka Tekfen 30 16 14 2481 2392 46 8. Empera Halı Gaziantep Basketbol 30 15 15 2272 2266 45 9. Frutti Extra Bursaspor 30 13 17 2403 2525 43 10. HDI Sigorta Afyon Belediyesi 30 12 18 2455 2633 42 11. Aliağa Petkimspor 30 10 20 2383 2451 40 12. Bahçeşehir Koleji 30 10 20 2431 2471 40 13. Büyükçekmece Basketbol 30 10 20 2408 2613 40 14. Galatasaray 30 11 19 2505 2613 40 15. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 30 9 21 2305 2613 39 16. OGM Ormanspor 30 7 23 2350 2676 37

Not: Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Icrypex ve Galatasaray'ın birer puanı silinmiştir.