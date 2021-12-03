ING Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci hafta heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19. 00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Nef (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
4 Aralık Cumartesi:
13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Şahinbey)
15.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)
18.00 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.15 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
5 Aralık Pazar:
15.30 Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Semt77 Yalovaspor-Büyükçekmece Basketbol (90. Yıl)
20.15 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
4 Aralık Cumartesi:
13.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Şehit Mustafa Özel)
16.30 Fenerbahçe Safiport-Antalya 07 Basketbol (Metro Enerji)
18.30 Çankaya Üniversitesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Ankara)
5 Aralık Pazar:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Naim Süleymanoğlu)
15.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta (Kadir Has Kongre Merkezi)
6 Aralık Pazartesi:
14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Hatayspor (Servet Tazegül)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi:
Bugün:
18.00 Akhisar Belediye Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)
4 Aralık Cumartesi:
14.00 Akran Gemlik Basketbol-Fethiye Belediyespor (Gemlik)
15.45 Samsunspor-Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
17.30 TED Ankara Kolejliler-Sigortam.net (TOBB ETÜ)
5 Aralık Pazar:
14.00 Kocaeli Büyükşelir Belediyesi Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Edip Buran)
17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Final Spor (Altındağ Atatürk)
6 Aralık Pazartesi:
18.00 OGM Ormanspor-Beysu Konyaspor Basketbol (M.Sait Zarifoğlu)