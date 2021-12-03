ING Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci hafta heyecanı

AA 3 Aralık 2021 Cuma 09:02 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 09:02

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19. 00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Nef (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

4 Aralık Cumartesi:

13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Şahinbey)

15.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

18.00 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.15 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

5 Aralık Pazar:

15.30 Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Semt77 Yalovaspor-Büyükçekmece Basketbol (90. Yıl)

20.15 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ



4 Aralık Cumartesi:

13.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Fenerbahçe Safiport-Antalya 07 Basketbol (Metro Enerji)

18.30 Çankaya Üniversitesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Ankara)

5 Aralık Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Naim Süleymanoğlu)

15.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta (Kadir Has Kongre Merkezi)

6 Aralık Pazartesi:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Hatayspor (Servet Tazegül)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi:

Bugün:

18.00 Akhisar Belediye Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

4 Aralık Cumartesi:

14.00 Akran Gemlik Basketbol-Fethiye Belediyespor (Gemlik)

15.45 Samsunspor-Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Sigortam.net (TOBB ETÜ)

5 Aralık Pazar:

14.00 Kocaeli Büyükşelir Belediyesi Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Edip Buran)

17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Final Spor (Altındağ Atatürk)

6 Aralık Pazartesi:

18.00 OGM Ormanspor-Beysu Konyaspor Basketbol (M.Sait Zarifoğlu)