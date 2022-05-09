İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2022 Pazartesi / 8 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,965
  • EURO
    15,7906
  • ALTIN
    899.653
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ING Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final maçlarının programı belli oldu
Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final maçlarının programı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 00:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Eşleşmelerde iki galibiyete ulaşacak takımların yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

11 Mayıs Çarşamba:

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

13 Mayıs Cuma:

19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

14 Mayıs Cumartesi:

18.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Karataş Şahinbey)

20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

15 Mayıs Pazar:

18.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Pazartesi:

18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Mayıs Salı:

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.