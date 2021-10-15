ING Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü hafta başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Beşiktaş Icrypex-Gaziantep Basketbol (Akatlar)
15.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
20.15 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)
17 Ekim Pazar:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
18 Ekim Pazartesi:
20.15 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
19.00 Fethiye Belediyespor-Finalspor (Fethiye Beşkaza)
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)
15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Muradiye)
17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Mamak Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
17 Ekim Pazar
14.00 Sigortam.Net-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Cebeci)
15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Kurtdereli)
17.30 TED Ankara Kolejliler-Bornova Belediyesi Karşıyaka (TOBB ETÜ)
18 Ekim Pazartesi
18.00 Akran Gemlik Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol (Gemlik)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi (Metro Enerji)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Antalya 07 Basketbol (Naim Süleymanoğlu)
16.30 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ)
17 Ekim Pazar:
14.00 Elazığ İl Özel İdare-Hatayspor (Elazığ İl Özel İdare)
15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın (Akatlar)
16.00 Bellona Kayser Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Kadir Has)
17.00 OGM Ormanspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)