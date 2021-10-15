ING Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü hafta başlıyor

AA 15 Ekim 2021 Cuma 10:00 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 10:00

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİG

Yarın:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Gaziantep Basketbol (Akatlar)

15.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

20.15 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)

17 Ekim Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18 Ekim Pazartesi:

20.15 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

19.00 Fethiye Belediyespor-Finalspor (Fethiye Beşkaza)

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Muradiye)

17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Mamak Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17 Ekim Pazar

14.00 Sigortam.Net-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Cebeci)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Kurtdereli)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Bornova Belediyesi Karşıyaka (TOBB ETÜ)

18 Ekim Pazartesi

18.00 Akran Gemlik Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol (Gemlik)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi (Metro Enerji)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Antalya 07 Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

16.30 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ)

17 Ekim Pazar:

14.00 Elazığ İl Özel İdare-Hatayspor (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın (Akatlar)

16.00 Bellona Kayser Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Kadir Has)

17.00 OGM Ormanspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)