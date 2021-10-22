ING Basketbol Süper Lig'inde haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Lig
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Karataş Şahinbey)
15.30 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Ülker)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
20.15 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem)
24 Ekim Pazar:
13.00 Semt77 Yalovaspor-Beşiktaş Icrypex (90. Yıl)
15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (Enka)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Safiport (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Hatayspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antakya)
15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Botaş (Servet Tazegül)
16.30 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Şehit Mustafa Özel)
17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
24 Ekim Pazar:
14.00 Antalya 07 Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor (Altındağ Atatürk)
Yarın:
14.00 Samsunspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Fethiye Belediyespor (Antalya)
24 Ekim Pazar:
14.00 Finalspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
15.45 Akhisar Belediye Basketbol-TED Ankara Kolejliler (Akhisar Belediye)
17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akran Gemlik Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
25 Ekim Pazartesi:
18.00 Mamak Belediyesi-Sigortam.Net (Mamak Belediyesi)