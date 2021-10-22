ING Basketbol Süper Lig'inde haftanın programı

AA 22 Ekim 2021 Cuma 11:36 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 11:36

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Lig

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Karataş Şahinbey)

15.30 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Ülker)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

20.15 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem)

24 Ekim Pazar:

13.00 Semt77 Yalovaspor-Beşiktaş Icrypex (90. Yıl)

15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (Enka)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Safiport (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatayspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antakya)

15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Botaş (Servet Tazegül)

16.30 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Şehit Mustafa Özel)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

24 Ekim Pazar:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor (Altındağ Atatürk)

Yarın:

14.00 Samsunspor-Beysu Konyaspor Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Fethiye Belediyespor (Antalya)

24 Ekim Pazar:

14.00 Finalspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-TED Ankara Kolejliler (Akhisar Belediye)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Akran Gemlik Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

25 Ekim Pazartesi:

18.00 Mamak Belediyesi-Sigortam.Net (Mamak Belediyesi)