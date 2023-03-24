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Spor

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş 22. haftayı mağlup kapattı

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin 22. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediye'yi sahasında ağırlayan Beşiktaş 90-75 mağlup oldu

AA24 Mart 2023 Cuma 20:44 - Güncelleme:
ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş 22. haftayı mağlup kapattı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftanın erteleme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Beşiktaş'ı 90-75 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Samet Biner

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 3, Williams 9, Gray 17, Hayes 23, Asena Yalçın 4, Özge Özışık 10, Cansu Köksal Öngüner 13, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz 8

Beşiktaş: Evans 7, İrem Naz Topuz 9, Elif Bayram 16, Billings 21, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar 7, Meltem Topaloğlu 2, Kübra İmren Sevindik 11, Zeynep Can

1. Periyot: 22-19

Devre: 49-35

3. Periyot: 67-51

Beş faulle çıkan: Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

  • beşiktaş
  • çbk mersin yenişehir belediyesi
  • kadın basketbol

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