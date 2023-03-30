ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçları tamamlandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde tamamı bugün oynanan son hafta maçlarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonda ilk sırayı elde etti. Çankaya Üniversitesi ise play-off'a kalan 8. ve son takım olmayı başardı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un haklarının saklı tutulduğu lige veda eden tek takım Rize Belediyespor oldu.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş GKN Kargo ve Çankaya Üniversitesi, play-off'ta mücadele edecek.

İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi

Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş GKN Kargo

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın

BOTAŞ-Emlak Konut

- 26. hafta sonuçları

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

BOTAŞ-Rize Belediyespor: 74-69

Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64

Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor: 106-66

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol: 94-82

Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 76-66

Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş GKN Kargo: 70-86

- Puan durumu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu: