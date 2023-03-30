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Spor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçları tamamlandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 26. hafta maçları bugün tamamlandı. İşte oynanan maçların ardından oluşan puan durumu...

AA30 Mart 2023 Perşembe 20:54 - Güncelleme:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçları tamamlandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligde tamamı bugün oynanan son hafta maçlarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, normal sezonda ilk sırayı elde etti. Çankaya Üniversitesi ise play-off'a kalan 8. ve son takım olmayı başardı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un haklarının saklı tutulduğu lige veda eden tek takım Rize Belediyespor oldu.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş GKN Kargo ve Çankaya Üniversitesi, play-off'ta mücadele edecek.

İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi

Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş GKN Kargo

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın

BOTAŞ-Emlak Konut

- 26. hafta sonuçları

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

BOTAŞ-Rize Belediyespor: 74-69

Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64

Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor: 106-66

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya Toroslar Basketbol: 94-82

Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 76-66

Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş GKN Kargo: 70-86

- Puan durumu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

SIRATAKIMOGMAYPUAN
1.ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ262422041166250
2.FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG262332308162949
3.GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING262061991171246
4.BOTAŞ261881915167344
5.EMLAK KONUT2616101870175942
6.NESİBE AYDIN2615111993181641
7.BEŞİKTAŞ GKN KARGO2612141838188738
8.ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ269171852203035
9.OGM ORMANSPOR269171859199935
10.BURSA ULUDAĞ BASKETBOL268181879217534
11.MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL267191780208933
12.ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL267191653201533
13.RİZE BELEDİYESİ266201645192332
14.TUFAN METALURJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR268181318157326

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