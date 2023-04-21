ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı

Play-off yarı finali serisinde BOTAŞ'ı 2-0'la geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0 üstünlük sağlayarak eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding finalde karşılaşacak.

Final serisinde ilk maç normal sezon lideri Mersin temsilcisinin sahasında yapılacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) YouTube sayfasından ve Sports TV'den yayımlanacak.

İki takım bu sezon 2 Süper Lig, birer 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde olmak üzere 4 kez karşılaştı. Ligde iki ekip de birer galibiyet alırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Mersin temsilcisi oldu. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise kupaya rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler ulaştı.

FİNAL PROGRAMI

TBF'den yapılan açıklamaya göre 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)

23 Nisan Pazar:

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)

25 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)