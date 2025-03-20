İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2025 Perşembe / 21 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0103
  • EURO
    41,8808
  • ALTIN
    3725.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak
Spor

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, yarın Edirne'de başlayacak.

AA20 Mart 2025 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak
ABONE OL

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final aşamasında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, kupada şampiyonluk mücadelesi verecek.

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk maçlar, yarın oynanacak. Günün saat 17.00'de başlayacak müsabakasında Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Beşiktaş BOA ile Emlak Konut, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak. ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçı, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Dörtlü Final maçları, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

DÖRTLÜ FİNAL YOLU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 hafta süren ilk yarı maçlarının ardından 8 takım, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Ligin ilk devresini ilk 4'te tamamlayan (Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ve ÇİMSA ÇBK Mersin) takımlar ile 5-8. basamakta bulunan (Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsusspor) ekipler iki torbaya ayrıldı. Çeyrek final eşleşmeleri ve ev sahipleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Çeyrek finalde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 97-57 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk olduğu İlkem Yapı Tarsusspor'u 98-71 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Emlak Konut, sahasında BOTAŞ'a 86-64 üstünlük kurarak Edirne biletini aldı. Beşiktaş BOA ise ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıktı.

ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda yer alan takımlardan Fenerbahçe Opet, 14 kez şampiyonluğa ulaştı. ÇİMSA ÇBK Mersin kupayı 1 kez müzesine götürürken, Emlak Konut ile Beşiktaş BOA ise organizasyonda henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

  • ING Kadınlar Türkiye Kupası
  • Dörtlü Final
  • Fenerbahçe Opet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.