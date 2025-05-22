İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2025 Perşembe / 25 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8438
  • EURO
    44,1561
  • ALTIN
    4144.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz basını Ange Postecoglou'yu ''kahraman'' ilan etti: 17 yıllık hasrete son verdi
Spor

İngiliz basını Ange Postecoglou'yu ''kahraman'' ilan etti: 17 yıllık hasrete son verdi

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Tottenham'ın başarılı teknik direktörü Ange Postecoglo İngiliz medyası tarafından 'kahraman' ilan edildi.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
İngiliz basını Ange Postecoglou'yu ''kahraman'' ilan etti: 17 yıllık hasrete son verdi
ABONE OL

İngiliz basını, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou'yu karşılaşmanın kahramanı ilan etti.

The Telegraph gazetesindeki haberde, "Ange Postecoglou sözünü tuttu ve Tottenham'ın 17 yıllık kupa hasretine son verdi." ifadesi kullanıldı.

The Guardian gazetesinde Postecoglou'nun maç sonu açıklamalarına değinilerek, "Dostum, ben bir kazananım: Postecoglou Avrupa Ligi zaferinin ardından Tottenham'da devam etmek istiyor." yorumu yapıldı.

Daily Mail gazetesindeki maç haberinde, "Postecoglou'nun takımı 17 yıllık kupa hasretine Manchester United karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle son verdi." şeklinde görüş belirtildi.

Independent gazetesinin haberinde de Avustralyalı çalıştırıcıya maç sonrası sorulan bir soruya gönderme yapılarak, "Bu, Ange Postecoglou'nun en büyük başarısı mı?" ifadesi kullanıldı.

BBC'nin maçla ilgili haberinde ise Tottenham'ın ligdeki formsuzluğu ön plana çıkarılarak, "Bu Tottenham takımının, felaket bir lig sezonunun ardından 17 yıl sonra ilk gümüş madalyasını ve 1984'ten bu yana ilk Avrupa kupasını kazanmak için gereken cesaret ve kararlılığı gösterebileceğinden şüphe duyanlar kesinlikle çoktu." ifadelerine yer verildi.

POSTECOGLOU: "KARİYERİM BOYUNCA YAPTIĞIM TEK ŞEY KAZANMAK OLDU"

Tottenham'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Kariyerim boyunca yaptığım tek şey kazanmak oldu. Daniel (Levy, Tottenham'ın başkanı) bile şöyle dedi: 'Geçmişte kazananları tercih ettik ve şimdi Ange'ye sahibiz.' Dostum, ben bir kazananım." yorumunu yaptı.

Finalden önce koltuğunun sallantıda olduğu iddialarına da gönderme yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, kulüpte kalıp kalmayacağı hakkında, "Hala bu takımı kuruyoruz. Takıma biraz tecrübe katmamız gerekiyor. Ben futbol takımının başındayım, bu karar benim elimde değil. Tek önemsediğim şey bu kupa. Planlanmış bir toplantı yok, kimse bana bir şey söylemedi." şeklinde konuştu.

AMORİM: "EĞER YÖNETİM KURULU VE TARAFTARLAR BENİM DOĞRU KİŞİ OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜRSE, ERTESİ GÜN GİDERİM"

Öte yandan finalin kaybeden tarafı Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, istenmediği takdirde tazminat istemeden ayrılacağını söyledi.

Amorim, "Ben her zaman açığım. Eğer yönetim kurulu ve taraftarlar benim doğru kişi olmadığımı düşünürse, ertesi gün tazminat konusunu hiç konuşmadan giderim." ifadelerini kullandı.

Kovulmadığı sürece işinin başında olacağını da ekleyen 40 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, "Ama bırakmayacağım. İşime gerçekten güveniyorum. Ve gördüğünüz gibi, iş yapma biçimimde hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.