İngiliz basını, Beşiktaş'ın Javier Hernandez transferinde West Ham United ile anlaştığını yazdı

CENK Tosun’u sattıktan sonra gol yollarındaki sorunları bir türlü çözemeyen Beşiktaş, ara transfer döneminde Meksikalı golcü Javier Hernandez’i renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İngiliz Express’in haberine göre West Ham United’in Teknik Direktörü Manuel Pellegrini’nin de ayrılmasına sıcak baktığı Meksikalı golcü Ocak ayında Siyah-Beyazlı formayı giymeye çok yakın. Haberde iki tarafın görüşmeler sonunda uzlaşma sağladığı da belirtildi.

SEÇENEĞİ YOK AMA!

Gazetenin haberinde Javier Hernandez’in, Ada’da mutlu olmadığı ve yeni bir takım arayışında bulunduğu da belirtildi. Oyuncuyu satmanın West Ham için iyi bir hamle olmayacağı da haberde vurgulandı. Şu anda gol sorunu yaşansa da Hernandez’in kalitesinin tartışılmaz olduğu da ifade edildi.

(Akşam)