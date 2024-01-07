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Spor

İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'a Ada'dan stoper

Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar son olarak Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen deneyimli stoper Jamaal Lascelles'e kancayı taktı. İşte detaylar...

7 Ocak 2024 Pazar 14:19 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'a Ada'dan stoper
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Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

İngiliz basını Daily Mail'de yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles'i gündemine aldı.

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Haberde sakatlığını atlatan Sven Botman'ın da dönüşüyle forma giyme şansı iyice azalan İngiliz oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

HOCASI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe'ün de 30 yaşındaki stoperi kadroda düşünmediği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Beşiktaş'ın başarılı savunmacı için kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

İngiliz ekibinin 2014 yılında Nottingham Forest'tan 5 milyon euroya transfer ettiği Lascelles'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Siyah beyazlı yöneticiler, bu transferi uygun bir bedele bitirmeyi hedefliyor.

Newcastle formasıyla toplamda 247 maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, 15 gol atarken 4 de asist yaptı.

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