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Spor

İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Victor Lindelöf hamlesi

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş bir yıldızı daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İngiliz basınında yer alan habere göre siyah beyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Manchester United'ın başarılı savunmacısı Victor Lindelöf için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

18 Ağustos 2024 Pazar 12:04 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Victor Lindelöf hamlesi
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Beşiktaş, ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü kadroya katmak için harekete geçti.

TEKLİF HAZIRLIĞI

İngiliz basını, adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 30 yaşındaki İsveçli stoper için Beşiktaş'ın teklif sunmaya hazırlandığını duyurdu.

SAVUNMAYI SAĞLAMA ALMAK İSTİYORLAR

Yönetim, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuyla savunmayı sağlama almak istiyor.

MANU'DA NE YAPTI?

Kırmızı Şeytanlar'ın, Benfica'dan 2017 yılında 35 milyon euroya transfer ettiği Lindelöf, Premier Lig ekibinde 259 maça çıktı ve 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan yıldız futbolcu, kaptanlığını yaptığı İsveç Milli Takımı'nda da 68 maça çıkanken rakip ağları 3 kez havalandırdı.

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