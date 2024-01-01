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Spor

İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'da gündem yeniden Roberto Firmino

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip bu doğrultuda sezon başında kadrosuna katamadığı Roberto Firmino için yeniden kolları sıvadı. İşte detayalar...

1 Ocak 2024 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'da gündem yeniden Roberto Firmino
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı.

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle 24. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Fotomaç'ın haberine göre; Zaha ve Bakambu'dan verim alamayan Galatasaray, hücum hattına müthiş bir takviye yapmayı planlıyor.

YENİ YIL BOMBASI: ROBERTO FIRMINO

İngiliz medyasına göre Cimbom, sezon başında çok istediği Roberto Firmino için tekrar kolları sıvadı.

Talksport'un haberinde, Brezilyalı yıldıza Türkiye, Almanya ve İngiltere'den talipler olduğu belirtildi.

Firmino ile en çok ilgilenen kulübün ise Galatasaray olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre teknik direktör Okan Buruk, Brezilyalı yıldızı forvet arkasında oynatarak Icardi ile birlikte durdurulamaz bir hücum gücüne kavuşmak istiyor.

2026'ya kadar sözleşmesi olan Firmino'nun kiralanması formülü de masada. Al Ahli Kulübü, uyum sağlayamayan ve ligde 17 maçta sadece 3 gol atabilen Firmino'nun ayrılma isteğine sıcak bakıyor.

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