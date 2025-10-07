Manchester United'dan yaz transfer döneminde Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana, bordo-mavili formayla kısa sürede etkili bir performans ortaya oydu.

The Sun'da yer alan haberlere göre, Karadeniz ekibi Kamerunlu kaleciyi kalıcı transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ MEMNUN

Onana, Trabzonspor'daki ilk 4 maçında 2 kez kalesini gole kapatarak teknik direktör Fatih Tekke'nin güvenini kazandı. Yalnızca performansı değil, aynı zamanda liderlik özellikleri ve yeni ortamına hızlı uyum sağlaması da dikkat çekti.

Yönetim, sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmamasına rağmen sezon sonunda Manchester United ile masaya oturmak istiyor.

MAAŞ SORUNU YOK

Trabzonspor, Onana'ya şu anda United'daki 140 bin euro haftalık maaşından daha yüksek bir ücret ödüyor. Bu nedenle oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmak problem olmayacak.

Kırmızı Şeytanlar, Inter'den 2023'te 55 milyon euroya kadrosuna kattığı Onana için zarar etmek istemeyebilir.