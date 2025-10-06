İSTANBUL 24°C / 16°C
  • Spor
İngiliz basını duyurdu! Ole Gunnar Solskjaer için Premier Lig iddiası

Lausanne'a 1-0 kaybedilen Konferans Ligi eleme maçının ardından Beşiktaş'taki görevine son verilen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında çıkan habere göre Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın yolunu tutabilir. İşte detaylar...

6 Ekim 2025 Pazartesi 17:10
19 Ocak'ta Beşiktaş'taki görevine başlayan Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında 29 maça çıktı ve 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.

28 Ağustos'ta Lausanne'a 1-0 kaybedilen Konferans Ligi eleme maçı sonrası Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son vermişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Solskjaer için sürpriz bir ihtimal var. Norveçli çalıştırıcı yeniden Manchester United'ın yolunu tutabilir.

Manchester United'ın sene sonuna kadar Ruben Amorim'i görevden alması durumunda Ole Gunnar Solskjaer'in geçici olarak takımın başına getirilebileceği belirtildi.

