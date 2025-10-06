19 Ocak'ta Beşiktaş'taki görevine başlayan Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında 29 maça çıktı ve 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.

28 Ağustos'ta Lausanne'a 1-0 kaybedilen Konferans Ligi eleme maçı sonrası Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son vermişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Solskjaer için sürpriz bir ihtimal var. Norveçli çalıştırıcı yeniden Manchester United'ın yolunu tutabilir.

Manchester United'ın sene sonuna kadar Ruben Amorim'i görevden alması durumunda Ole Gunnar Solskjaer'in geçici olarak takımın başına getirilebileceği belirtildi.