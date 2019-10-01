İşte son dakika gelişmesinin detayları…

İngiltere basını, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gerek bitmek bilmeyen sakatlıkları gerekse de yüksek maaşı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı.

30 yaşındaki 10 numaranın Topçular'dan ayrılacağına yönelik haberlere her geçen gün bir yenisi daha artarkan Ada basını, söz konusu iddialara yeni bir boyut kazandırdı. İngiltere'de bulunan bazı internet siteleri gece yarısı son dakika şeklinde Mesut Özil haberleri girdi. Buna göre; Arsenal yönetiminin haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumundaki yıldız ismi ile ilgili karar verildi. Arsenal kesin olarak devre arasında oyuncuyu gönderecek. Bu kiralık ya da satılık olarak gerçekleşecek. Daha önce Arsenal'in kiralamayı düşündüğü ve bunun için de maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğu yazılmıştı.

ADRES FENERBAHÇE

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut için İngiliz basını yine transfer için Fenerbahçe'yi işaret etti. Geçtiğimiz gün de İtalyan basını, Mesut için Türkiye, ABD ve Çin seçeneklerinin masada olduğunu ifade etmişti. Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Mesut Özil transferinin çok konuşulduğu dönem yıldız futbolcunun sarı lacivertli formalı görsellerini yapmıştı.

(Fotomaç)