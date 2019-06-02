İngiliz basını, Nikola Vlasic'in gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceğini yazdı
Bonservisi Everton Kulübü’nde bulunan 21 yaşındaki yıldız isim için Beşiktaş devreye girdi. İngiliz basını da gelişmeleri yazdı.
İngiliz basını, 21 yaşındaki Hırvat orta saha Nikola Vlasic’in, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayacağını yazdı. Oyuncuyu uzun süredir takip eden Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonunun da olması için uğraşacak. Hırvat kanat Vlasic, sezonu Rus ekibi CSKA Moskova’da kiralık geçirdi.
(Akşam)
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