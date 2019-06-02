İngiliz basını, 21 yaşındaki Hırvat orta saha Nikola Vlasic’in, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayacağını yazdı. Oyuncuyu uzun süredir takip eden Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonunun da olması için uğraşacak. Hırvat kanat Vlasic, sezonu Rus ekibi CSKA Moskova’da kiralık geçirdi.

(Akşam)