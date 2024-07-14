Galatasaray'da son iki sezonda giderek yükselen performansının üstüne bir de EURO 2024'te ay yıldızlı forma ile adeta döktüren Barış Alper Yılmaz'ın talipleri arttı. İngiliz Sky'ın geçtiği bilgiye göre 24 yaşındaki hücum oyuncusuna İtalya Serie A; İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga'dan kalburüstü kulüpler talip oldu.

Son sezonunda tam 70 maça çıkan ve ciddi bir sakatlık yaşamaması sebebiyle istikrarı da dikkat çeken genç futbolcu için İngiliz, Alman ve İtalyan ekiplerinin hazırlık yaptığı ifade edildi. İngilizler, Barış Alper ile ilgili transfer haberini verdiği metinde 24 yaşındaki futbolcuyu şu sözlerle tanımladı: "Hem hücum kanatlarında hem de hücumun ortasında oynayabiliyor. Avrupa Şampiyonası'nda bu pozisyonu sergiledi ve muazzam hızıyla Türkler için çok sayıda tehlikeli geçiş durumuna neden oldu. 20 kez milli futbolcunun 2027 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor."

2023-2024 SEZONU PERFORMANSI

Sarı-Kırmızılı formayla toplamda 108 maça çıkan Barış Alper Yılmaz; 11 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı. A Milli Takım'da ise 20 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.