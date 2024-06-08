Beşiktaş, uzun süren bir arayışın ardından teknik direktör Van Bronckhorst ile anlaştı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, henüz İstanbul'a ayak basıp sözleşmeyi imzalamadan Avrupa basınında transferlerle ilgili iddialar gelmeye başladı...

İngiliz Football Transfers'in haberine göre Bronckhorst, eski öğrencisi ve vatandaşı olan Steven Berghuis'i takımda görmek istiyor. Siyah beyazlıların geçen ara transferden beri ilgilendiği 32 yaşındaki futbolcunun, Hollandalı teknik adamın kendi ülkesinden yapacağı ilk transfer olmaya yakın olduğu belirtildi. Haberde; bir süredir 32 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgi duyduğu bilinen Beşiktaş'ın, bu transferi 2.5 milyon ve birtakım bonuslar karşılığında bitirebileceği ifade edildi.

BERGHUIS'İN KARİYERİ



Kariyeri boyunca Hollanda'da Go Ahead, Twente, VVV-Venlo, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Ajax formaları giyen Berghuis, ülkesinin dışında yalnızca İngiltere'de Watford'da oynadı. Geçen sezon Ajax ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 32 yaşındaki sağ kanat; 8 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı. Kulübü ile Haziran 2025'e dek sözleşmesi bulunan Berghuis'in piyasa değeri ise 6 milyon euro.