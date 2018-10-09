İngiliz basını yazdı! Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönecek
Beşiktaş golcü sorununu çözmek için, Everton'da ilk on birdeki yerini kaybeden Cenk Tosun'u gündemine aldı.
2018 yılının Ocak ayında 22.5 milyon euro'ya Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun'un, İngiltere serüveni kısa sürebilir.
TalkSport'un haberine göre, bu sezon sekiz lig maçında sadece bir gol atabilen Cenk, Beşiktaş'a geri dönebilir.
Alvaro Negredo'nun ayrılışından sonra, ilk 11'i taşıyacak bir forvetin yokluğunu yaşayan Beşiktaş'ın, sorunu Cenk Tosun transferiyle çözmesi bekleniyor.
(Goal)
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