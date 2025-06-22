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Spor

İngiliz basını yazdı! Galatasaray'da hedef Aaron Ramsdale

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiltere'den The Times'ın haberine göre sarı kırmızılılar, Aaron Ramsdale ile ilgileniyor.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 18:03 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı! Galatasaray'da hedef Aaron Ramsdale
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Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiltere'den The Times'ın haberine göre sarı kırmızılılar, Aaron Ramsdale ile ilgileniyor.

Southampton'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı belirtilen Aaron Ramsdale için Galatasaray da devreye girdi. Sarı kırmızlıların, yaklaşık 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 27 yaşındaki İngiliz file bekçisi için kiralama formülünü kullanacağı belirtildi.

Geçen sezon başında Arsenal'den 20 milyon Euro'ya Southampton'a transfer olan Aaron Ramsdale, İngiltere Premier League'de çıktığı 30 maçta kalesinde 66 gol görürken 3 maçta da kalesini gole kapattı.

1.90'lık file bekçisi, 5 kez de İngiltere Milli Takımı forması giydi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Brentford forması giyen Yoane Wissa'nın peşinde olduğu iddia edildi.

Team Talk'ta yer alan habere göre; Nottingham Forest, Tottenham ve Arsenal gibi kulüpler de yıldız futbolcu ile ilgileniyor.

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin transfer için çok istedikli olduğu, Galatasaray'ın Osimhen'de başarısız olması durumda Wissa'yı B planı olarak belirlediği yazıldı.

30 MİLYON EURO

İki Türk devinin Kongolu santrfor için 30 milyon Euro ödemeye hazır olduğu, oyuncunun bonservisinin 50 milyon sterlin olduğu vurgulandı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon performansı İngiltere'de gündem olan Wissa, tüm kulvarlarda 39 maçta forma giydi. 29 yaşındaki santrfor bu müsabakalarda 20 gol atıp 5 de asist yaptı.

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