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Spor

İngiliz basını yazdı! Richarlison, Süper Lig yolunda

İngiliz basını, Tottenham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Richarlison ile Galatasaray'ın ilgilendiğini yazdı.

Haber Merkezi30 Haziran 2025 Pazartesi 20:55 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı! Richarlison, Süper Lig yolunda
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Galatasaray, transferde flaş bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison'u renklerine bağlamak istiyor.

Kulüplerin transfer konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü, ancak Tottenham'ın bonservisle satmak istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2024-2025 sezonunda Tottenham formasıyla 24 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda 5 gol atıp, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Tottenham ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayına kadar devam eden Richarlison'un güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

KARİYERİ

Brezilyalı yıldız, futbol hayatına América MG altyapısında başladı. Ardından Fluminense, Watford ve Everton takımlarında forma giydi. 2023 sezonu başında Tottenham, Richarlison için 58 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transferini gerçekleştirmişti.

MİLLİ FORMA İLE 50 MAÇA ÇIKTI

Richarlison, Brezilya Milli Takımı forması altında 50 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 20 gol attı. Deneyimli forvet, hem kulüp hem de milli takım performansıyla dikkat çekiyor.

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