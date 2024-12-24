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Spor

İngiliz basını yazdı! Victor Osimhen için takas gündemde

Manchester United, bonservisi Napoli'de bulunan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgileniyor. İki takımın transfer için görüştüğü iddia edildi.

24 Aralık 2024 Salı 23:13 - Güncelleme:
İngiliz basını yazdı! Victor Osimhen için takas gündemde
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Manchester United, bonservisi Napoli'de bulunan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgileniyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiliz ekibinin şu anda Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek bir bütçesi bulunmuyor.

TAKAS GÜNDEME GELDİ

Manchester United'ın bu nedenle Osimhen için farklı alternatifleri düşündüğü kaydedildi ve takasın da gündemde olduğu belirtildi.

NAPOLI SICAK BAKIYOR

Napoli'nin, takasa sıcak baktığı ve Manchester United'dan Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee ve Marcus Rashford gibi isimlerle ilgilendiği öne sürüldü.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söylemişti.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

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