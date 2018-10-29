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İngiliz basınına göre; Bayern Münih, PSG ve Marsilya Onyekuru'yu takip ediyor

İngiltere'nin saygın gazetelerinden biri olan Mirror'un haberine göre; Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Onyekuru, Bayern Münih, PSG ve Marsilya'nın hedefinde.

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İngiliz basınında Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren dev bir transfer iddiası yer aldı. Sarı kırmızılı ekibin Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru için İngiliz Daily Mirror Gazetesi sürpriz bir iddiada bulundu. 

Onyekuru, PSG, Bayern Münih ve Marsilya'nın hedefinde

Mirror'un haberine göre PSG, Bayern Münih ve Marsilya, Henry Onyekuru'yu yakından takip ediyor. Geçen sene Anderlecht'te gösterdiği iyi performansın yanı sıra bu sezon da G.Saray'ın en etkili isimlerinden biri olduğundan bahsedilen Onyekuru için önümüzdeki günlerde ciddi bir karar verme durumuyla karşı karşıya kalacağı iletildi.

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