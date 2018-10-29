İngiliz basınına göre; Bayern Münih, PSG ve Marsilya Onyekuru'yu takip ediyor
İngiltere'nin saygın gazetelerinden biri olan Mirror'un haberine göre; Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Onyekuru, Bayern Münih, PSG ve Marsilya'nın hedefinde.
İngiliz basınında Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren dev bir transfer iddiası yer aldı. Sarı kırmızılı ekibin Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru için İngiliz Daily Mirror Gazetesi sürpriz bir iddiada bulundu.
Onyekuru, PSG, Bayern Münih ve Marsilya'nın hedefinde
Mirror'un haberine göre PSG, Bayern Münih ve Marsilya, Henry Onyekuru'yu yakından takip ediyor. Geçen sene Anderlecht'te gösterdiği iyi performansın yanı sıra bu sezon da G.Saray'ın en etkili isimlerinden biri olduğundan bahsedilen Onyekuru için önümüzdeki günlerde ciddi bir karar verme durumuyla karşı karşıya kalacağı iletildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.