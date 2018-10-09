Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İngiliz basınına göre Fikret Orman, Giroud için devrede

BEŞİKTAŞ’TA ara transferde golcü almak için çalışmalar sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Fikret Orman’ın bu konuyla bizzat ilgilendiği ve Chelsea’nin golcüsü Olivier Giroud’yu getirmekte kararlı olduğu belirtiliyor. İngiliz basını, Beşiktaş Başkanı’nın Chelsea kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak, Fransız golcüyü almaya çalıştığını öne sürdü. Giroud şu ana kadar İngiltere Ligi’nde Chelsea formasıyla bazı maçlarda yedek kalsa da iyi bir performans sergiledi. 32 yaşındaki golcü daha önce de Beşiktaş’ın gündemine gelmişti.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´nin Kore´ye asker gönderme kararı - Tarihte bugün 25 Temmuz 1950

Türkiye´nin Kore´ye asker gönderme kararı - Tarihte bugün 25 Temmuz 1950

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA