İngiliz basınına göre Fikret Orman, Giroud için devrede

Başkan Fikret Orman’ın bu konuyla bizzat ilgilendiği ve Chelsea’nin golcüsü Olivier Giroud’yu getirmekte kararlı olduğu belirtiliyor. İngiliz basını, Beşiktaş Başkanı’nın Chelsea kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak, Fransız golcüyü almaya çalıştığını öne sürdü. Giroud şu ana kadar İngiltere Ligi’nde Chelsea formasıyla bazı maçlarda yedek kalsa da iyi bir performans sergiledi. 32 yaşındaki golcü daha önce de Beşiktaş’ın gündemine gelmişti.

(Aksam)