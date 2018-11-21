İngiliz basınına göre Origi Galatasaray'a imza atacak
23 yaşındaki golcü, “Hedeflerim var. Artık sürekli forma giymek istiyorum” dedi. “sportsman.com” sitesi ise Belçikalı futbolcudan “Türk Lokumu” diye bahsetti.
OCAK ayında bir forvet transferi gerçekleştirmek isteyen G.Saray, Liverpool’dan Origi’yi kiralamak için uzun süredir uğraşıyor. “anfieldhq.com” sitesine konuşan 23 yaşındaki forvet, “23 yaşındayım ve büyük emellerim var. Biliyorum ki kendimi her zaman gösterebilirim. Umarım artık ağzım değil ayaklarım konuşur. Gerçekten buna odaklanıyorum ve sıkı çalışıyorum. Sürekli forma giyebileceğim bir kulüpte yer almak istiyorum. Bu Liverpool veya başka bir takım olabilir” dedi.
KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Öte yandan “sportsman.com” sitesi Origi transferi için G.Saray ve Wolverhampton’ın yarıştığını yazarken Origi’yle ilgili, “Türk Lokumu” ifadesini kullandı. Futbolcunun Aslan’a yakın olduğu belirtilirken, Wolverhampton’ın Liverpool’a istediği bonservis bedelini sunamayacağı iddia edildi. Bu yüzden kiralık olarak İstanbul’a gideceği belirtildi.
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