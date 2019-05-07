İngiliz basınından Abdülkadir Ömür'e büyük övgü! 'Türk Messi'

Trabzonspor'un Kayserispor'u 4-2 yendiği Kayserispor maçının ardından Manchester United'ın Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı izlediği ortaya çıkmıştı. İngiliz Gazetesi The Sun konuyu okuyucularına duyururken Abdülkadir Ömür için Türk Lionel Messi benzetmesinde bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ü bu maçta Manchester United ile Lile'in scout ekipleri canlı olarak izledi." ifadelerini kullanmıştı.

THE SUN'IN ABDÜLKADİR ÖMÜR HABERİ

İngiliz Gazetesi The Sun konuyu haberleştirirken, "19 yaşındaki kanat oyuncusu 'Türk Messi' için Manchester United kulübü, Trabzonspor - Kayserispor maçına gözlemciler yolladı. Bu sezon muhteşem oynayan Abdülkadir Ömür, 4 gol ve 7 asist kaydetti. Liverpool ve Lille'in de ilgisini çeken genç oyuncu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Yusuf Yazıcı'nın da izlendiği iddia edildi. Ole Gunnar Solskjaer, her iki oyuncu için sezon sonu hamle yapabilir"." sözlerine yer verdi.

(Futbol Arena)