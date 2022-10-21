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Spor

İngiliz basınından büyük iddia! İlkay Gündoğan'la ilgileniyorlar...

Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan için İngiliz basını tarafından büyük bir iddia ortaya atıldı. Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için Galatasaray'ın devrede olduğu bildirildi.

The Sun21 Ekim 2022 Cuma 11:41 - Güncelleme:
İngiliz basınından büyük iddia! İlkay Gündoğan'la ilgileniyorlar...
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Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala transfer söylentileri çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıl şampiyonluğun kazanılmasında büyük paya sahip olan 32 yaşındaki yıldız orta sahanın İngiltere'den ayrılma ihtimali olduğu belirtiliyor. İlkay Gündoğan'ın ayrıca Türkiye'den bir takıma transfer olma durumu da söz konusu. İngiliz basınının ortaya attığı bu iddia büyük ses getirecek gibi duruyor.

TAM 4 ŞAMPİYONLUK!

2016 yılında Manchester City'nin başına Pep Guardiola'nın geçmesinin ardından İlkay Gündoğan 27 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'tan İngiliz ekibine trasfer olmuştu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Premier Lig ekibiyle 4 şampiyonluk yaşadı. Bu sezon City'le 14 maça çıkan İlkay 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

ŞAMPİYONLUK MAÇINI ÇEVİREN İSİM OLMUŞTU

Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluk düğümünü çözen isim İlkay Gündoğan olmuştu. Liverpool ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Manchester City, Premier Lig'in 38. haftasında Aston Villa'yı ağırlamıştı. 2-0'lık skordan geri gelerek 3-2'lik galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin dönüşünde etkin bir rol oynayan ve 2 gole imza atan İlkay Gündoğan şampiyonluğu getiren isim olmuştu.

İNGİLİZ BASINI YAZDI

İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre; sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Galatasaray İlkay Gündoğan'ın transfer etmeyi planlıyor. İlkay, Manchester City'deki kariyeri sonrası Türkiye'de ya da ABD'de oynamak istediğini itiraf etti ancak bir teklif yapılırsa takımda kalmayı da reddetmiyor. Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor.

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